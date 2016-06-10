'En büyük' boksör toprağa veriliyor



74 yaşında vefat eden eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali'nin iki günlük cenaze merasimi memleketi Louisville'de başladı. Cenaze için Louisville'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de merasimde saf tuttu. Başkan Barack Obama, kızı Malia'nın mezuniyet töreni nedeniyle merasime katılamayacağını bildirmişti.

Kaliforniyalı İmam ve din alimi Zaid Shakir'in yöneteceği merasimin ardından Ali'nin naşı çocukluğunu geçirdiği kent sokaklarından geçirilip kabristanda toprağa verilecek. Merasime en az 22 bin kişinin katılması bekleniyor. Muhammed Ali'yi ailesi politikacılar, ünlü sporcular ve eski dostları uğurlayacak.

Cenaze törenine bütün zamanların en büyük boksörünün hayatını beyaz perdede canlandıran aktör Will Smith eski dünya şampiyonlarından Lennox Lewis ve eski ABD Başkanlarından Bill Clinton da katılacak. Ali aile fertlerinin eşliğinde getirileceği tarihi Cave Hill kabristanında defnedilecek. Ali ailesinin sözcüsü Bob Gunnell ‘onu seven herkesin helalleşip veda edebilmesi için efsanevi boksörün tabutunun kortejle Louisville sokaklarından geçirileceğini söyledi. Güzergâh üzerinde Muhammed Ali bulvarıyla Ali'nin kariyerinde rol oynayan semtler de bulunuyor.

O planladı

Yerel saatle 14'te kent merkezindeki Yum Center'de düzenlenecek olan cenaze merasiminde Muhammed Ali'nin sadık dostlarından komedyen Billy Crystal ve spor muhabiri Bryant Gumbell de birer konuşma yapacaklar. Tören internetten canlı yayınlanacak. Ali ailesinin sözcüsü Gunnell cenaze töreninin yıllar önce bizzat Muhammed Ali tarafından planlandığı şekilde geçeceğini söyledi.

Yas haftası boyunca Muhammed Ali tarafından kurulan kültür ve müze merkezi onu anmak isteyenler tarafından ziyaret edilebilecek. Ali'nin ailesi ziyaretçilerden çiçek ve armağan getirmek yerine, Ali'nin başlattığı sosyal çalışmaları sürdürebilmesi için merkeze bağışta bulunmalarını rica etmişti.