En büyük arzum evlenmek

T24 - Alman muhabir, Guinness Rekorlar Kitabına giren Sultan Kosen ile buluştu.

ALMAN Bild gazetesinin en kısa boylu muhabiri Nicole Pohl, dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başaran Sultan Kosen ile buluştu. Mardin’e giden 1.60 boyundaki Pohl, izlenimlerini aktardı. Röportajda Sultan Kosen, gittiği doktorun başında aşırı gelişmeye yol açan bir tümör tespit ettiğini belirtti. Tümörün büyümeye devam ettiğini belirten Sultan Kosen, ayda bir kez iğne yapıldığını, her iğnenin yaklaşık 1400 euroya mal olduğunu, bir kısmını devletin karşıladığını söyledi. Sultan’ın 4 dakikadan fazla ayakta duramadığını belirten Pohl, dizlerinden ve kalça eklemlerinde ağrıları olduğunu ifade etti. Sultan Kosen, evlenmek istediğini de belirtti.