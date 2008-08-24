En büyük ABD

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın son gününde basketbol erkekler finalinde Birleşik Amerika ile son dünya şampiyonu İspanya karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan maçı ABD, 118-107 kazanmayı başardı.



Karşılaşmaya LeBron James'in basketiyle başlayan ABD'ye Gasol'un basket faulü ile cevap veren İspanya, ilk dakikalarda kolay teslim olmayacağını gösterdi. İlk beş dakikalık bölüm 19-17 İspanya'nın üstünlüğüyle geçilirken, ABD kenardan gelen Chris Paul'ün sayılarıyla farkın açılmasını engelledi. Dwyane Wade'in sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren Birleşik Amerika, ilk çeyreği 38-31 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe de Kobe Bryant'ın üç sayılık basketiyle başlayan ABD, skoru 41-31'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Paul Gasol'ün pota altından bulduğu sayılarla farkı yeniden 10 sayının altına çekmeyi başaran İspanya, ilk yarının son 5 dakikasında ABD'nin hızlı hücumlardan bulduğu sayılar ile üç sayılık basketlere cevap veremedi ve soyunma odasına da 69-61 geride gitti.



İlk yarıda kenardan gelerek ABD'nin skor yükünü üstlenen Dwyane Wade rakip potaya 21 sayı bırakırken, Chris Paul 10, LeBron James de 8 sayı kaydetti. Üç sayılık basketleriyle İspanya'yı ayakta tutan Rudy Fernandez 13 sayıyla ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken, Pau Gasol da 9 sayıyla Fernandez'e eşlik etti.



Yüksek skorla tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarı da karşılıklı basketlerle başladı. Navarro'nun sayılarıyla oyuna yeniden ortak olan İspanya, skoru 75-71'e getirerek farkı 4 sayıya indirdi. Üçüncü çeyreğin ikinci bölümüne 77-73 üstün giren ABD, Dwyane Wade'in devreye girmesiyle farkı yeniden çift hanelere taşıdı, ancak Navarro'nun son saniyede gelen

basketine engel olamadı ve son çeyreğe 91-82 önde başladı.



Son çeyreğin ilk dakikalarında hücumda daha etkili olan İspanya, Pau Gasol ve Rudy Fernandez'in basketleriyle skoru 91-89'a getirerek farkı 2 sayıya kadar indirdi. Bitime 6 dakika kala Kobe Bryant'ın devreye girmesiyle farkı yeniden çift hanelere taşıyan Birleşik Amerika, çok zorlanmasına rağmen sahadan 118-107'lik skorla galip ayrılarak uzun bir aradan sonra altın madalyanın sahibi oldu.



Dwyane Wade 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, maçın en kritik bölümünde sahneye çıkan Kobe Bryant 20 sayıyla takımının olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmasında kilit rol oynadı. LeBron James 14 sayıyla sahadan ayrılırken, Chris Paul ve Carmelo Anthony de 13 sayı kaydetti.



Sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Jose Calderon'dan yoksun mücadele eden İspanya'da Rudy Fernandez 22 sayıyla ön plana çıkan isim olurken, Pau Gasol rakip potaya 21 sayı bırakarak takımına önemli katkı yaptı. İkinci yarıda sergilediği performansla göz dolduran Juan Carlos Navarro ise, maçı 18 sayıyla noktaladı.

