En büyük 124. şirket TEMSA'da işten çıkarmalar devam ediyor

Adana’da bulunan Türkiye'nin 2017 yılında en büyük 124. şirketi olan TEMSA, Türk Lirası'nın dolar karşısında tarihi değer kaybetmesinin ardından yaşanan kur krizinden dolayı işten çıkarmalara devam ediyor. Şirkette, işçilere “Ya 3 aylık ücretsiz izne gidersiniz ya da çıkışınız verilir” denildiği iddia edildi.

Evrensel'den Volkan Pekal ve Aydın Yiğit'in haberine göre, Döviz kurundaki artış ve sipariş almadıklarını bahane gösteren TEMSA, önce çalışma gününü 5’ten 4’e düşürüp 1 günü yıllık izinlerden kesti. Temmuz ayında ise 65 işçiyi işten çıkaran TEMSA yönetimi geçtiğimiz pazartesi ve salı günleri ise 100 işçiyi daha işten attı.

‘SENDİKA SADECE ÇIKARILAN İSİMLERİ YAYIMLIYOR’

Kendilerine üç aylık ücretsiz izin ya da çıkış seçeneğinin dayatıldığını ifade eden işçiler, “3 ay ücret almadan yaşayamayacağımıza göre aslında çıkış dayatılıyor” dedi. Sendikanın bir şeyler yapması gerektiğini dile getiren işçiler, “Sendika şu an çıkarılan işçilerin isimlerini yayımlamaktan başka bir şey yapmıyor” dedi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz işçiler, sendikaya muhalif olan işçilerin de bu 100 kişi arasında olduğunu ifade etti. Telefonla ulaştığımız Çelik İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise “İşten atmaların sendika ile alakası yok. Biz de istiyoruz kimsenin işten çıkmamasını ama sıkıntılı bir süreç var. 160 kişi çıkarıldı. Ahmet’miş, Mehmet’miş buna bakmıyorum. İçlerinde birkaç tane var diye... İçlerinde sevdiğimiz çok insan da var. Yanlış bilgi veriliyor. Bu yüzden konuşmak istemiyorum” dedi.

TEMSA FUARA, İŞÇİLER KAPIYA

Döviz kuru ve sipariş yokluğu gerekçe gösterilerek yapılan işten çıkarmalara karşın otobüs ve midibüs pazarında Türkiye’nin pazar lideri konumunda bulunan TEMSA, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Ticari Araç Fuarına hazırlık yapıyor.

Ayrıca işten atmalar iddia boyutundayken görüştüğümüz Çelik İş Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, sayının 300 değil, 60 olacağını söylemişti. Temmuzda 65, pazartesi ve salı günü 100 işçi çıkarıldı. Aydın işten atmaların önüne geçmek için bir eylem planları olmadığını ancak görüşmeler yaptıklarını söyledi.