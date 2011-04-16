-EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINA GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide, sosyal politikalarda, hukuk ve demokrasi alanında, bilim ve teknolojide kazanılan başarı ve öz güvenle, Cumhuriyetin 100'üncü yılında en büyük 10 ekonomi arasına girmek için daha büyük bir kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Ekonomide, sosyal politikalarda, hukuk ve demokrasi alanında, bilim ve teknolojide kazanılan başarı ve öz güvenle, Cumhuriyetin 100. yılında en büyük 10 ekonomi arasına girmek için daha büyük bir kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, ''Güçlü Türkiye, teknolojiye egemen olan Türkiye'dir'' dedi. 2023'te AR-GE harcamalarını milli gelirin yüzde 3'üne çıkararak bu alanda lider ülkeler arasına girmeyi amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''2023 hedefimiz, tüm Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılmasıdır. Sanayicimiz, tüccarımız, esnaf ve sanatkarımız hem toplumumuzun hem de ekonomimizin omurgasıdır. Bugüne kadar iktidarımız bu kesimlere yönelik birçok atılımlar yaptı. Sağlanan güven ve istikrar, iş adamlarımız ve girişimcilerimiz için en büyük destek ve moral unsuru oldu. Bu sayede iş adamlarımız dünyanın dört bir yanında yeni pazar ve yatırım imkanları elde ettiler. Bu yıl, 2011-2014 yıllarını kapsayan ve 72 eylemden oluşan Sanayi Strateji Belgesi'ni uygulamaya başladık. Belgede yer alan eylemleri hayata geçirdikçe, sanayimizin rekabet gücünü ve verimliliğini yükseltecek, üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracak ve dünya ihracatından daha fazla pay alacağız. 2023 yılına kadar orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olacağız. Savunma sanayimiz, iktidarımız döneminde büyük bir aşama kaydetmiştir. Daha önce ithal edilen savunma sanayi ürünleri, artık büyük çapta ülkemizde üretilmektedir. Askerimizin kullanacağı piyade tüfeği ülkemizde tasarlanmış ve testlerine başlanmıştır. Milli tankımız olan 'Altay'ın konsept tasarımı tamamlanmıştır. Ülkemizde ilk defa modern bir tankın milli olarak üretimi için bütün altyapı hazır hale getirilmiştir. 'Anka' isimli, 10 bin metre irtifada uçabilen ve 24 saat havada kalabilen insansız hava aracı deneme uçuşlarına başlamıştır. Bakın ben hayali anlatmıyorum, olanı anlatıyorum, olacak olanların da haberini veriyorum. Böylelikle, ABD ve İsrail'den sonra stratejik yeteneklere sahip insansız hava aracı üreten 3'üncü ülke Türkiye olacaktır. İlk savaş helikopterimiz olan 'Atak' helikopterinin tüm yazılım ve tasarımları tamamlanmış olup, prototip üretim safhasına geçilmiştir.'' Türkiye'nin F-16 modernizasyon merkezi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Askerimizin kullandığı silah, araç, gereç ve mühimmat bakımından yerli üretim ve teknolojimizi yüzde 50'ye çıkaran iktidarımız, 2023'te kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, helikopterini, uçağını, insansız hava araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir Türkiye hedeflemektedir'' şeklinde konuştu. Erdoğan, 2002 yılı sonunda 36 milyar dolardan alıp küresel kriz öncesi dönemde 132 milyar dolara yükselttikleri ihracatı, 2023 yılında 500 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Bu hedefe ulaşmak için; 50 bin olan ihracatçı sayımızı 100 bine çıkaracağız. Dünya çapında tanınan en az 10 marka oluşturacağız. 2023 yılında dünya mal ticaretinde yüzde 1,5 oranında pay sahibi olacağız. 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 13 milyon kişi, turizm gelirleri ise 12 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2010 yılında 2002 yılına göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 116 artışla 28,6 milyon kişi, turizm gelirleri ise yüzde 74,8 artışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Turist sayısını, 2023 yılında 50 milyona çıkaracağız. Halen 22 milyar dolar olan turizm gelirini ise 50 milyar dolara yükselteceğiz. 2023 yılına kadar tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolar seviyesine, tarım ürünleri ihracatımızı ise 40 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımsal ekonomik büyüklük açısından 2023 yılında dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almayı amaçlıyoruz. Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde, halen 5,4 milyon hektarı işletmede olan toplam 8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamı 2023 yılına kadar sulamaya açılacak.'' -ULAŞIMDAKİ İCRAAT- Ulaştırmanın, 8,5 yıllık iktidarlarında olduğu gibi, gelecek dönemde de öncelikler arasında yer aldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin en az 16 noktasında büyük ölçekli lojistik merkezleri kurulacağını dile getirdi. Bölünmüş yolların toplamının 2015'te 26 bin kilometreye, 2019'da 31 bin kilometreye, 2023'te ise 36 bin 500 kilometreye çıkarılacağını bildiren Erdoğan, 2015'e kadar 750 kilometre, 2019'a kadar 3 bin 400 kilometre, 2023'e kadar ise 5 bin 275 kilometre yeni otoyol yapılarak toplam otoyol uzunluğunun 7 bin 500 kilometreye çıkarılacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''2019'a kadar İstanbul Karayolu Tüp Geçişi, Boğaza 3. Köprü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi, İstanbul-Çanakkale-Tekirdağ Otoyolları, 2023'e kadar ise Çanakkale Boğaz Geçişi tamamlanacaktır. Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı 2015'e kadar 3 bin 500 kilometreye, 2019'a kadar 6 bin 500 kilometreye, 2023'te ise 10 bin kilometreye çıkarılacaktır. Bu anamuhalefet zihniyeti, bırakın demir ağlarla örmeyi, bunlar patika yollar bile yapamadı. Demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, hangi yöne gitmek isterse istesin uçak ile sehayat etmek istediğinde bir saatten daha kısa sürede bir havaalanına ulaşma imkanını bulacaksınız. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. 2023'e kadar tamamen yerli tasarım ve üretime dayalı, kendi uçağımızı yapmış olacağız. Şu anda 46 havaalanı var. Geldiğimizde nerede... Havayolu değil, halkın yolu oldu. Otobüs fiyatına her yere seyahat edilebiliyor. Yeni yapılacak havaalanları ile mevcut 165 milyonluk yolcu kapasitesi yıllık 400 milyon yolcuya ulaştırılacaktır. Havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı ise yıllık 103 milyondan 350 milyona çıkacaktır.''