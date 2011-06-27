En bomba sezon finali Behzat Ç.'den geldi

T24- Behzat Ç., dizinin dün akşam yayınlanan sezon finali izleyenleri şaşkına çevirdi.



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Star Tv'nin iddialı dizisi 'Behzat Ç.', dün akşam yayınlanan bölümüyle sezona veda etti. Dizinin sezon finalinde yaşananlar izleyiciyi şoke ederken, dün gece sosyal medyanın da gündemi 'Behzat Ç.'ydi.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde; düşmanı Ercüment Çözer'i ağır abiden saklamak durumunda kalan Behzat Ç., bunun karşılığında kızının katilini öğrenmeyi umuyordu. Ağır abi ile tekrar anlaşan Ercüment Çözer, yıllardır kendisine kol kanat geren 'Memduh Başkan'ı tek kurşunla yere serdi. Ercüment, Memduh'un kendisini öldürmeye yeltendiğinin farkına vardığını ifade etti.

İzleyiciler için en büyük yıkım ise Şule oldu. Behzat'ın hayatına kızı Berna'nın ölümünden sonra aniden giren Şule'nin gerçek yüzü ortaya çıktı. Behzat Ç.'nin yıllar önce birlikte olduğu Mine'den bir çocuğu olduğu ve bu çocuğun da Şule olduğu ortaya çıktı. Şule, başkomiserin terk ettiği annesi Mine intihar edince kendini Behzat'ı yani babasını bulmaya adamıştı.

Ercüment Çözer, helikopterle kaçmadan önce verdiği sözü yerine getirdi ve "kızına git" notuyla Behzat Ç.'yi Berna'nın mezarına yönlendirdi. Kızının mezarının üzerinde birisi yatıyordu. O kişi elleri ve ayakları bağlanmış olan Şule'ydi...

Geçmişe yapılan flashback'lerle Behzat Ç. ve Ercüment Çözer arasındaki ilişki de ortaya çıktı. Bir gece içkili yakalanan ve alkol kontrolü için üflemeyi reddeden Ercüment Çözer, tesadüfen yoldan geçen Behzat Ç.'nin dikkatini çekmiş ve başkomiser ona yumruk atarak burnunu kırmıştı. Bu duruma öfkelenen Ercüment, adamlarını göndererek Behzat'ı aldırmaya çalışırken beklenmedik bir şey olmuştu. Şule, kardeşi Berna'yı gece kulübünün çatısından aşağıya atarak öldürmüş ve böylelikle Behzat Ç.'ye olan öfkesini dindirmeye çalışmıştı. Ercüment Çözer'in adamları görüntülerden Şule'yi yakalamış ve Ercüment onu hem tehdit edip hem de para vererek kandırıp Behzat Ç.'nin yanına göndermişti.

Tüm bu olayları kızının mezarı başında elleri ve kolları bağlı şekilde kendisine "Baba" diye hitap eden Şule'nin sözleriyle öğrenen Behzat Ç., elindeki silahı çene altına dayayarak ateş etti. Ancak Behzat'ın böyle bir tepki verebileceğini tahmin etmiş olan Ercüment Çözer, Behzat'ın silahındaki kurşunları boşaltmıştı.

Ercüment'in Behzat'ın üzerine yıktığı suçlar ve onun evinde kaldığını gösteren delilleri polise ve savcı Esra'ya yollaması olayları daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu.