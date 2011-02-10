En beğenilen ev kadını: Fadime nine

T24 - Anket ilk ortaya çıktığında tartışmalara neden olmuş ve karşılık olarak 'cinsellikle bağdaştırmamak' gerekir denmişti. Şimdi ise kazanan kişinin hikayesi konuşulurken, ödülü almaya gelip gelmeyeceği de merak konusu.

Trabzon'un Tonya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü 17 Şubat. Bu yıl ilk kez, kutlamalarda yer alan ödüller bölümüne Tonya'nın 'en'leri seçimi de eklendi ve ilçede bu amaçla anket düzenlendi.



'En beğenilen ev kadını' sorusu, ilçenin erkeklerini 'cinsellik' çağrışımı nedeniyle kızdırırken, anket sonucu ise bir insan hikayesini ortaya çıkardı.



Anket çalışması, ilçe meydanına konulan sandığa, vatandaşların beğendiği kişinin ya da kişilerin ismini yazarak atması şeklinde yapıldı.



Mükerree oy kullanımı olmaması için T.C. numarası yazımı şart koşulurken, s, onuçlarmeclis üyeleri ve yetkililerin huzurunda sayılarak tutanağa geçirildi.



Belediye Başkanı Ahmet Kurt, 'en beğenilen ev kadını' kriterleri, cinsellikle bağdaştırmalara yanıt olarak, "beslediği ineklerle, ördüğü çoraplarla, sattığı marullarla üniversitede çocuk okutan, evinin geçimini sağlayan kadın takdire, övgüye şayandır. Elleri öpülen, beğenilen ev kadını ödülünü almayı hak etmiştir'' şeklinde açıklandı.



'En beğenilen ev kadını' sorusunda en çok oyu, yanında kalan sara hastası yeğeninin ateşe düşerek hayatını kaybetmesine çok üzüldüğü için bir daha köye dönmeyerek, 27 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz-kış tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fadime Kayacı aldı.



Anket çalışması sonucunda bu kategoride 13 ev kadınına oy verilirken birincilik, 284 oyun 76'sını alan 80 yaşındaki Fadime Kayacı aldı.





YAYLADA TEK BAŞINA YAŞAYAN NİNE



Kayacı'nın hikayesi şöyle:



"Tonya ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan ve 1900 rakımda bulunan Karakısrak Yaylası, Büyük Mahalle ve Kaleönü Mahallesi sakinleri tarafından yazları kullanılıyor.



Hayvancılıkla geçinen aileler, yaz aylarında ineklerini alarak yaylaya çıkıyor. Burada hem ineklerini besliyor hem de kışın yakacak odun ihtiyaçlarını karşılıyorlar.



Büyük Mahalle'de köy evi bulunan Fadime Kayacı da kız kardeşi Asiye Kayacı ile birlikte diğer köylüler gibi sadece yaz aylarında Karakısrak Yaylası'na çıkarak, yakacak ihtiyacını karşılıyor, ineklerinin bakamını yapıyordu.



1984 yılında yanına gelen 14 yaşındaki sara hastası yeğeni Ali Haydar Kayacı'nın, evde yalnız kaldığı sırada ateşe düşerek hayatını kaybetmesine çok üzülen Kayacı, bir daha köye dönmedi.



Fadime Kayacı, kış aylarında kimsenin kalmadığı yaylada, zor şartlara rağmen hayatını sürdürerek, yakınlarının ısrarına rağmen köye dönmüyor."





'GETİRMEYE ÇALIŞCAĞIZ'



Belediye Başkanı Ahmet Kurt, şimdiki sorunlarının, Fadime Kayacı'ya nasıl ulaşacakları olduğunu belirterek, ''Karakısrak Yaylası'nın yolu bu mevsimde kar nedeniyle kapalıdır. Çok uzun süredir ilçe merkezine inmemiştir. Teklifimizi kabul ederse Fadime Nine'yi ödül töreni için ilçe merkezine getirmeye çalışacağız'' dedi.





Ankette 284 oy kullanılırken, bu oylardan 73'ü iptal edildi. Anket sonuçları şöyle:



En Beğenilen Siyasetçi: Ahmet Kurt

En Beğenilen Bürokrat: Dr. Akif Takas

En Beğenilen Eğitimci: Kemalettin Barutçu

En Beğenilen Esnaf: Salih Ömer Erdoğan

En Beğenilen Ev Kadını: Fadime Kayacı

En Beğenilen Çiftçi: Ali Esmer

En Beğenilen Memur: Cevat Beşel

En Beğenilen Sporcu: Tayfun Cora

En Beğenilen Din Adamı: Ali Koç

En Beğenilen Sanatçı: Zeynep Başkan









