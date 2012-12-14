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'En baskıcı ülkeler' raporunda Türkiye için ne deniyor?

Freedom House'a göre en çok baskı gören toplumlar arasında, siyasi haklar ve özgürlükler açısından en kötü ülkeler yer alıyor

14 Aralık 2012 17:03

Ahmet Küçük
http://twitter.com/kucukxahmet

 

İnsan hakları ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House (Özgürlük Evi), dünyanın en çok baskı gören toplumlarını belirledi. İnsan hakları ihlallerinde ilk sıralarda Ekvator Ginesi, Eritre, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan yer aldı. Tibet ve Batı Sahra ise baskı gören toplumlar arasına girmekte "en iddialı" ülkeler olarak değerlendirildi. Türkiye ise 2011 yılı özgürlükler sıralamasında olduğu gibi yine "yarı özgür ülke" sınıfında tutuldu.

Freedom House'a göre en çok baskı gören toplumlar arasında, siyasi haklar ve özgürlükler açısından en kötü ülkeler yer alıyor.

Raporda dünya nüfusunun yüzde 23'ünü oluşturan 1 milyar 600 milyon insanın en temel haklarını istemelerine rağmen ciddi baskı altında kaldıkları bilgisine yer verildi. Yapılan araştırmada insan hakları ihlalleri ve özgürlükler en çok baskı gören toplumlar sıralamasında ana kıstas oldu.

Freedom House'a göre Ekvator Ginesi, Eritre, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Türkmenistan ve Özbekistan dünyada en sert, en sistematik insan hakları ihlalleri yaşanan ülkeler. Tibet ve Batı Sahra da baskı gören toplumlar arasında "en iddialı" grupta yer aldı.

Raporda, Belarus, Burma, Çad, Çin, Küba, Laos ve Libya'da en çok baskı gören toplumların hemen ardından "kritik eşikte" gösterdildi.

Freedom House, Türkiye’yi ise 2011 yılı özgürlükler listesinde, demokratik seçim sistemini benimsemesine rağmen, "yarı özgür" sınıfında tutuldu.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız (İngilizce)

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