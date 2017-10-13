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Kültür-Sanat

En başarılı resim sanatçısı ödülünü "AKP kampanyası" olduğu gerekçesiyle reddetti

Ressam Ali Zülfikar, Almanya'daki törene de katılmayacağını açıkladı

13 Ekim 2017 22:27

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan ressam Ali Zülfikar, 2’nci Avrupa Başarı Ödülleri kapsamında kendisine verilen 2017 yılının en başarılı resim sanatçısı ödülünü, “AKP kampanyası olduğu” gerekçesiyle reddetti.

Avrupa Başarı Ödülleri’nin Twitter hesaplarındaki yazışmalar ve kurumun internet sitesini inceleyince, “AKP doğrultusunda bir ‘kampanya’ karşısında olduğu kanısına vardığını” belirten Zülfikar, Almanya’nın Essen şehrindeki Avrupa Başarı Ödülleri Gala Gecesi’ne de katılmayacağını ifade etti.

"Toplum vicdanında derin yaralar bırakan bir süreç"

Oda TV’nin haberine göre Ali Zülfikar, kuruma şu yanıtı verdi:

"Resmi Twitter hesabınızdaki paylaşım sonrasında ‘15 Temmuz Zirvesi’ gibi ‘siyasal bir platformda’ TBMM tarafından dahi araştırılması engellenmiş, toplum vicdanında derin yaralar bırakan böylesi bir sürecin paylaşılacağı bir platformda yer almayacağımı bilmenizi isterim. O yüzden sizlere, bana uygun görmüş olduğunuz ödülü almaya gelemeyeceğimi belirterek, (…) teşekkürlerimi iletiyor, başarılar diliyorum.”

 

 

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