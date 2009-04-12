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En 'Baba' rockçı!

Arabesk dünyasının 'Baba'sı Müslüm Gürses, sosyetik mekânların ardından rock bara çıkıp, gençleri Teoman şarkılarıyla coşturdu..

12 Nisan 2009 03:00

Arabesk dünyasının 'Baba'sı Müslüm Gürses, sosyetik mekânların ardından rock bara çıkıp, gençleri Teoman şarkılarıyla coşturdu..

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses, alışılanın aksine değişen hayran kitlesine hitap etmeye devam ediyor... İlk olarak arabesk dünyasının 'Baba'sı Müslüm Gürses daha sonra sosyetik mekânlarda da sahne alarak adından sıkça söz ettirmişti. Sosyete tarafından da beğenilen 'Müslüm Baba' şimdi de rockçı gençleri eğlendiriyor. İstanbul'daki Beyoğlu Balans Bar'da daha çok üniversiteli genç kız ve erkek hayranlarına hitap eden Gürses gençleri adeta coşturdu. Gürses, gençlerin 'Müslüm Baba' tezahüratları altında Teoman şarkıları söyledi.

Ünlü simalar da vardı

Beyoğlu Balans Bar'da Müslüm Gürses hayranları arasında da tanınmış isimler göze çarptı. Ünlü oyuncu Nejat İşler, Gürses'i arkadaş grubu ile izlerken ekranların ilgi çeken 'Arka Sıradakiler' dizisinde Oktay karakterini canlandıran Bülent Çetinaslan da Müslüm Gürses'i dinlemeye gelen isimler arasındaydı.

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