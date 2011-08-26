En az üç çocuk istiyor





T24- Fahriye Evcen, InStyle dergisine verdiği röportajda kalabalık bir ailede büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Üç çocuğum olsun isterim, daha az değil.”









İzlenme rekorları kıran “Yaprak Dökümü”nde Necla karakterini canlandıran Fahriye Evcen, yeni sezonda “Yalancı Bahar” adlı diziyle seyirci karşısına çıkacak. Dizideki rolü için imaj değiştiren 25 yaşındaki oyuncu, yeni görüntüsüyle InStyle dergisine poz verdi.





İstanbul Üniversitesi’nde objektif karşısına geçen Evcen, dergideki röportajında da hakkında bilinmeyenleri anlattı. Üç kız kardeşi olduğunu ve sürekli hareket halinde olan bir evde büyüdüğünü belirten Evcen, “Kalabalık bir ailede büyüyen biri olarak tek çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kalabalık bir ailede büyümenin en büyük dezavantajı, kendi kuracağınız hayatta yine aynı özellikleri aramanız. Annem ve babam çok güzel idare ettiler bu durumu ama ‘Onlar kadar iyi yapabilir miyim?’ diye düşünüyorum bazen. Ben gerçekten üç çocuğum olsun isterim herhalde, daha az değil.”