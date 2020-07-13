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Dünya

En az 72 kişi öldü; Japonya'da hükûmet selin yaşandığı bölge için 3.7 milyar dolar ayırdı

13 Temmuz 2020 10:39

Japonya, geçen hafta meydana gelen ve en az 72 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi için 3.7 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

Japonya’nın Kyushu bölgesinde iki eyalette meydana gelen şiddetli yağış ve ardından yaşanan selde en az 72 kişi hayatını kaybetti. 10’dan fazla kişi için de arama çalışmaları sürüyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükûmetin bölgedeki kurtarma ve iyileştirme çalışmaları için 3.7 milyar dolar ayırdığını açıkladı. Abe, “Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

2018 yılında Japonya’nın batısında yaşanan sel felaketinde 200’den fazla insan hayatını kaybetmişti.

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