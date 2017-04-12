"En az 20 Hollandalı Türkiye'de mahsur"

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Lilianne Ploumen, Türkiye tarafından yurt dışına çıkış izni verilmeyen çifte pasaporta sahip 20 civarında Hollanda vatandaşının yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Hollandalı bakana göre, Türkiye'de mahsur kalan Hollanda vatandaşlarının sayısı açıklanandan daha fazla ve bunların durumuna ilişkin ufukta bir çözüm görünmüyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Türkiye'de 10 kişinin mahsur kaldığını açıklamıştı.

Bakan Ploumen, Türkiye tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Hollanda vatandaşlarının durumuna ilişkin Salı günü meclise bilgi verdi.

Ploumen, 20 civarında Türkiye kökenli Hollanda vatandaşının, Ankara ve istanbul'daki diplomatik temsilciliklerden yardım istediğini söyledi.

Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ploumen, Türkiye'de mahsur kalan Hollanda vatandaşlarının farklı siyasi görüşlere mensup olduklarını belirtti.

Bu kişilere uygulanan seyahat yasağının kaldırılması için temaslarının sürdüğünü vurgulayan Hollandalı bakan, ufukta bir çözüm olasılığı görünmediğini dile getirdi.

Ploumen'e göre, Türkiye'de mahsur kalan kişi sayısı tahmin edilenden daha fazla. Ancak yardım talebinde bulunmadıkları için gerçek rakam bilinmiyor.

Hollandalı bakan, Türkiye'nin bazı Hollanda vatandaşlarının yurt dışına çıkışına izin verdiğini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Türkiye'nin seyahat yasağı uyguladığını bildirmişti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Hollanda vatandaşlarının "Fethullaçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu" belirtilmişti.

Açıklamada, darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen grubuna karşı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yasal bir mücadele verildiği dile getirilmişti.