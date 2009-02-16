En güçlü Focus (305 HP, 263 km/s) Almanya’da 34 bin Euro fiyatla piyasaya çıkacak





En ateşli Focus - FOTOGALERİ



Focus model ailesinin tepe noktasını RS oluşturuyor. 225 HP’lik Focus ST bazlı olarak geliştirilen RS, gerçekten kapsamlı bir modifikasyona tabi tutulmuş. Örneğin 2.5 lt’lik 5 silindirli turbo motorda, 0.7 bar yerine 1.4 bar basınç üreten bir turbo kullanılmış. Tüm bu çalışmaların sonucunda motordan, 6500 d/d’de 305 HP güç ve 440 Nm maksimum tork (2300-4500 d/d aralığında) elde edilmiş.



Mühendisler, fazla pahalı ve ağır olacağı gerekçesiyle 4x4 yerine önden çekişi tercih etmişler. Gücü yola güvenli bir şekilde aktarabilmek içinse karmaşık bir ön aks geliştirilmiş: McPherson sistemi kapsamlı şekilde geliştirilmiş, iz açıklığı 4 cm genişletilmiş ve mekanik bir kilitli diferansiyel kullanılmış.



Patenti Ford tarafından alınan bu sistem, sportif sürüş özellikleri, yüksek direksiyon hassasiyeti ve direksiyonun motor gücünden etkilenmemesi gibi başarılı özellikler sunuyor. İlk test sürüşünü iple çekiyoruz. Ağırlığı 1.5 ton olan Focus RS, fabrika verilerine göre 100 km/s hıza 5.9 saniyede çıkıyor, 263 km/s’ye ulaşabiliyor ve 100 km’de 9.4 lt benzin tüketiyor.



Focus RS’in 34 bin Euro’luk Almanya fiyatı, yakın güçlere ama 4x4 sistemine sahip Mitsubishi Lancer Evolution (295 HP, 46 bin Euro) veya Subaru Impreza WRX STI’a (300 HP, 44 bin 500 Euro) göre oldukça uygun.

