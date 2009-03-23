En Atatürkçü parti AKP

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Bugüne kadar çok Atatürk nutku dinledik. En Atatürkçü parti biziz. Çünkü Atatürkçülük nutuk atmakla olmuyor" diye konuştu.





Bağış, İzmir programı çerçevesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi.



Egemen Bağış, burada iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade etti. Bu süreçte Türkiye'nin önemli ölçüde değiştiğini belirten Bakan Bağış, şöyle dedi:



"Türkiye öyle artık 50 yıl önce askeri darbeler sonrası başbakanların asıldığı bir ülke değil. 30 yıl önceki gibi Kafka'nın Dostoyevski'nin kitaplarının toplatıldığı bir ülke hiç değil. 10 yıl önce en büyük ilimizin belediye başkanının ders kitaplarındaki bir şiiri okuduğu için hapsedildiği bir ülke değil."



Türkiye'nin bugün "doğunun en batılı, batının da en doğulu ülkesi" olduğunu ifade eden Bağış, şunları kaydetti:



"Asırlardır doğuyla batı arasında bir köprü olduğumuzu söylerdik, ama batı ayağına fazla önem verip, doğu ayağını az önemserdik. Halbuki bir köprünün sağlam olabilmesi için, köprünün gerçekten medeniyetler arasında iletişime, ulaşıma, diyaloğa aracılık yapabilmesi için, o köprünün dik durabilmesi için iki ayağının da sağlam olması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde, bir ayağı yıkılma tehlikesi gösteren bir köprüye sağlam denilemez. Bu nedenle AB müzakerelerini başlattığımız yıl, İslam Konferansı Örgütünün de Genel Sekreterliğini üstlendik."



Türkiye'de bir şeylerin artık değiştiğini vurgulayarak, hükümetin eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlatan Devlet Bakanı Bağış, şu görüşleri dile getirdi:



"Bugüne kadar Türkiye'de çok Atatürk nutku dinledik. Ama Atatürk'ün gerçekten istediği acaba onun peşinden nutuk atmamız mıydı, yoksa onun hayalini kurduğu çağdaş Türkiye'yi hep beraber inşa etmek miydi? Ben bu yüzden her yerde iftiharla söylüyorum, Türkiye'nin en Atatürkçü partisi biziz. Çünkü Atatürkçülük nutuk atmakla olmuyor. Atatürkçülük onun emrettiği gibi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarak, onun hayal kurduğu gibi çocukların hepsinin okuduğu, çağdaş dünyaya katkıda bulunan insanların yetiştiği, bilimde, fende önemli noktalara gelmiş bir Türkiye. Bu yüzden, partimizin, iktidarımızın, Atatürk hedeflerine en çok hizmet eden parti olduğunu iddia ederek söylüyorum. Atatürkçülük, nutuk atmakla olsaydı, bu kadar yol, hastane eksikliği olmazdı. Biz bunları yapmak zorunda kalmazdık. Keşke bizden evvelkiler bu sorunları halletmiş olsaydı da biz Türkiye'nin diğer konularına el atsaydık. Çünkü Türkiye'nin halledilmesi gereken çok sorunu var."





