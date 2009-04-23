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Sağlık

Emzirmek her derde deva

Bebek emziren kadınlarda kalp krizi, beyin kanaması ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski daha düşük.

23 Nisan 2009 03:00

Bebeğini emzirmiş kadınların kalp krizi, beyin kanaması ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin hiç emzirmemiş kadınlara göre daha az olduğu belirlendi.

ABD'nin Pittsburg Üniversitesi’nden Dr. Eleanor Bimla Schwartz ve ekibinin menopoza girmiş 139 bin 681 kadını kapsayan araştırması, bebeğini en az bir ay emzirmiş katılımcıların tansiyonu ve kolesterol seviyesinin daha düşük olduğunu, bu kişilerde şeker hastalığı ve kalp krizi belirtilerine daha az rastlandığını gösterdi.

"Obstetrics and Gynecology" dergisinde yayımlanan araştırmada, bir yıldan fazla emziren kadınlarda ise kalp krizi ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 10 oranında düştüğü görüldü.

"Anne bebeğini ne kadar fazla emzirirse, kendisi ve çocuğu için o kadar faydalı" diyen Dr. Schwartz, kadınlar için emzirmenin yararlı etkilerinin uzun süreli olduğunu vurgulayarak, kadınlarda birinci sıradaki ölümlerin kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığına dikkati çekti.

(AA)

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