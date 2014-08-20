Emzirmek depresyon riskini azaltıyor

14 bin yeni doğum yapmış kadınla yapılan araştırma, anne sütünün doğum sonrası depresyon riskini yarı yarıya azalttığına işaret etti. Emzirmek isteyip de emziremeyen kadınların ise depresyon riskinin en yüksek olduğu grupta yer aldığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin ilk altı ayda yalnızca anne sütüyle beslenmesini öneriyor. Ancak Cambridge Üniversitesi uzmanları, emzirmenin anneler üzerindeki etkisinin henüz net olarak tespit edilmediğini söylüyor.

‘En yüksek risk’

Yapılan araştırmalara göre, her 10 kadından biri doğum sonrasında depresyona giriyor.

İngiltere'nin güneybatısında yeni doğum yapmış 13 bin 998 kadının katıldığı araştırmaya göre, bebeklerini emziren kadınlarda post-natal (doğum sonrası) depresyonu görülmesi riski yarı yarıya azalıyor.

Ancak emzirmek isteyip de emziremeyen kadınlarda depresyon riski yüzde 50'den fazla artış gösteriyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Maria Lacovou, "Anne sütüyle beslenmenin koruyucu etkileri var. Ancak madalyonun diğer yüzünü de görmeliyiz" dedi. Lacovou "Emzirmek isteyip de emziremeyen anneler, en yüksek risk grubunda yer alıyor" diye konuştu. Dr. Lacovou, anne sağlığının gelişmesinin bebeğe de yardımcı olacağını belirtti.

Ulusal Kadın Doğum Vakfı’ndan Rosemary Dodds ise annelerin doğum sonrası acı, uykusuzluk ve kaygı bozukluğu gibi sorunlar yaşadığını söyledi.

Dodds "Emzirme, annelerin rahatlamasına yardım eder ve stresi azaltır. Dolayısıyla psikolojik sorunların büyümesine karşı kendilerini koruyabilir" diye konuştu.