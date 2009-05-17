Emziren kadınlarda kalp hastalığı riski daha düşük

Bebeklerini anne sütüyle besleyen anneler, bebeklere olduğu kadar kendi sağlığına da büyük yarar sağlamış oluyor...



ABD'de yapılan araştırma, bebeklerini anne sütüyle besleyenlerin sadece miniklerin gelecekteki sağlıkları için değil kendi sağlıkları için de doğru tercihte bulunduğunu ortaya çıkardı.



ABD'de Pittsburg Üniversitesi’nce yürütülen ve sonuçları Kadın Hastalıkları ve Doğum dergisinin mayıs sayısında yayımlanan araştırma, bebeklerini emziren annelerin kalp damar hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon ile felç geçirme riskinin emzirmeyenlere oranla daha az olduğunu gösteriyor.



Araştırmaya göre, emzirmek vücutta depolanan yağ miktarını azalttığı için bebeklerini anne sütüyle besleyen anneler ileriki yaşlarda belli hastalıklara karşı daha korumalı oluyor.



Üniversitenin doğumlarının üzerinden ortalama 35 yıl geçmiş 139 bin kadın üzerinde yaptığı araştırmada, bebeklerini yaklaşık 1 yıl boyunca emziren kadınların hiç emzirmeyenlere oranla kalp damar hastalıklarına yakalanma, kalp krizi ve felç geçirme riskinin yüzde 10 oranında azaldığı görülüyor.



Emzirme süresi uzadıkça aralarında hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabetin de bulunduğu hastalıklara yakalanma riski azalıyor.

