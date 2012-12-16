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Emzikle ifade vermeye gitti

2 yaşında konuşma bilmeyen Eymen Sarıca ifade vermesi için mahkeme çağrıldı

16 Aralık 2012 01:17

Balıkesir'de mahkeme, trafik kazası sonrası açılan kamu davasında, 2 yaşında konuşma bilmeyen bir çocuğu, ifadesine başvurmak üzere adliyeye çağırdı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre,  baba Taşkın Sarıca Haziran ayında eşi ve oğlu da yanındayken motosikletiyle kaza yaptı. Kavşaktan geçerken bir sürücü ailenin motosikletine çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü için Balıkesir 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Duruşmada görgü tanıklarının ifadesine başvurmak isteyen mahkeme, 2 yaşındaki Eymen Sarıca’yı mahkemeye çağırdı. Polis, pedagog eşliğinde ifadesini almak için o dönem 2 yaşında olan Eymen Sarıca’yı karakola çağırdı. Ancak Eymen, konuşma bilmediği için ifade veremedi.

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