Emzik kullanmak doğru mu?

Bu soru pek çok annenin aklını karıştırır. Üzülmeyin henüz bilim dünyasında da kesin olarak yanıtlanmış değil. Emzik yanlısı olanlar da var, olmayanlar da… Kesin olan tek bilgi; emzik en fazla 2 yıl kullanılmalı.



Minicik bebeğinin ağzındaki emziği çekiş gücüne hayranlıkla bakakalabilirsiniz. O büyük bir hızla ve keyifle, yalancı emziğini emmektedir. Bir an ağzından çıkmaya görsün, emziğine kavuşmak için basar yaygarayı. Emziği verdiğinizde yine aynı hız, aynı keyif… Anneler bebeğin bu zaafını çabucak keşfeder. Hatta pek çok anne yalancı emzikleri bir kurtarıcı gibi görebilir.



Özellikle ağlamasını, mızmızlanmasını durdurması ve uykuya dalmasını kolaylaştırması, annelerde emzik kullanma eğiliminin gelişmesine neden olur. Ama bir yandan da o meşhur soruya yanıt aranır:



Emzik kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Maalesef bu konuda uzmanların vereceği kesin bir yanıt yok! Evet diyenler de var hayır diyenlerde…



Neden kullanmalı?



• Emme içgüdüsünü tatmin ediyor: Bebekler çeşitli içgüdülerle doğarlar. Emme bunlardan biri üstelik güçlü içgüdülerin başında geliyor. Beslenmesini ve dolayısıyla hayatta kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla bebek, emzikle bu güdüsünü tatmin ediyor.



• Güven hissi gelişimine yardım ediyor: Bebeğin güven duygusunun temellerini atan davranışlardan biri de bebeğin emzirilmesi. Bebek beslenirken, annesiyle tensel sıcaklık da kuruyor. Böylece kendini güvende hissediyor. Yalancı emzik de bu duygununu devamını sağlıyor.



• Prematüre bebeklerde tutma refleksini geliştiriyor: Prematüre (erken) doğan bebeklerde emme refleksi az geliştiği için yalancı emzik, hem emme refleksinin hem de tutma refleksinin gelişmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda güven hissinin oluşumunu da destekliyor.



• Parmak emmeyi önlüyor: Parmak emme bebeklerde sık görülen bir durum.

Ancak bazı bebeklerde parmak emme bir sorun haline gelebiliyor. İşte yalancı emziğin parmak emme davranışına engel olduğunu savunanlar var. Bebeğin ilk 3-4 aylarında parmaklarını istemli bir şekilde ağzına götüremediğini belirtiyorlar. Ancak bu aylardan sonra hareketlerini daha bilinçli yapan bebek elini ağzına götürüyor ve parmak emmeye başlıyor. İşte ilk 3-4 ayda yalancı emzik verilen bebek, parmağını emme ihtiyacı duymuyor.



Neden kullanmamalı?



Bu görüşe göre, normal sağlıklı büyüyen bir bebeğin yalancı emziğe ihtiyacı yok.

Emziğin prematüreler hariç, bebeğin doğal gelişim sürecine katkısı bulunmuyor. Emme içgüdüsünü tatmin etmenin tek yolu yeterli anne sütü almaktır. Güven ilişkisini sağlamak için bebeğin plastik bir nesneye ihtiyacı yoktur. Üstelik parmak emme bir dönemin doğal davranışlarından biridir.



Parmak emmenin soruna dönüşmesi, bir neden değil sonuçtur. Yani bebek, ruhsal olarak bir sorun yaşar ve kendini güvende hissetmezse parmağını emerek dışarı yansıtır. Parmağını emmesi, aslında anne babaya bir uyarıdır. Bu davranışı engellemek, bazı sorunların ortaya çıkmasını zorlaştırır.



En geç iki yaşına kadar



Emzik konusunda net bir fikir olmasa da, bıraktırma tarihi konusunda netlik var. Uzmanlara göre en geç 2 yaş içinde bebek emzikten uzaklaştırılmalı. Çünkü bu yaştan sonra alışkanlık, bağımlılığa dönüşüyor. Unutmayın bağımlıktan kurtulmak, bebek için bile zor! Ayrıca uzun süre emzik kullanmanın fiziksel zararları da söz konusu; kulak enfeksiyonu riski artıyor, dişleri ve çene gelişimini bozabiliyor, konuşma sorunlarına yol açabiliyor.



(Formsante)