EMTİA PİYASALARI – Ticaret savaşı gerginliğiyle altın, gümüş düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginlikte yeni hamle beklenirken altın ve gümüş fiyatları düştü.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.06 artışla ve 90.160 düzeyine çıktı.

- altın yüzde 0.34 düşüşle 1331.5 dolardan,

- gümüş yüzde 0.2 düşüşle 16.33 dolardan,

- platin yüzde 0.41 artışla 921.3 dolardan,

- bakır yüzde 0.23 artışla 3.066 dolardan,

- paladyum yüzde 0.43 artışla 921.4 dolardan işlem gördü

Suriye’de yaşanan gelişmeler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliği piyasayı diken üstünde tutuyor olsa da petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.33 artışla 67.34 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.32 artışla 62.26 dolardan işlem gördü.