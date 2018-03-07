T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Ticaret savaşı endişeleri emtia fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0

07 Mart 2018 12:59

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0.01 düşüşle 1,335.10 dolara inerken, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatlarında da düşüş gözlemlendi.
Dolar küresel piyasada ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’un istifasıyla değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0.16\'lık bir düşüşle 89.473 düzeyine geriledi.
- Bakır yüzde 0.35 düşüşle 3.151 dolardan,
- gümüş yüzde 0.35’lik düşüşle 16.725 dolardan,
- platin yüzde 0.33 düşüşle 967.40 dolardan
- paladyum yüzde 0.13 düşüşle 977 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları ise, Gary Cohn’un istifasıyla düşüşe geçerken, Batı Teksas Petrolü yüzde 0.86 düşüşle 62.06 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.87 düşüşle 65.22 dolara geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMart DHAKüreselDolarABD Başkanı Donald TrumpınGary CohnunBakırPetrolBatı Teksas PetrolüBrent Petrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24