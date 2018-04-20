EMTİA PİYASALARI – Rusya ve Trump etkisiyle petrol düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan (DHA) - Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile petrol fiyatlarını desteklemek için yaptıkları arz kesintisi anlaşmasına sonuna kadar sadık kalmayabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan OPEC’in arz kesintileriyle fiyatları yükseltmesini eleştirdi.

CNBC’de yer alan habere göre, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya’nın devam eden petrol arz kesintisi anlaşmasını yıl sonuna kadar destekleyemeyebileceğini söyledi. Petrol fiyatları ise küresel arz bolluğunun devam edeceği beklentisiyle düştü.

Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Görünen o ki OPEC yine iş başında. Her yer, denizdeki gemiler bile petrol yüklü. Ama petrol fiyatları yapay bir şekilde çok yüksek. Faydası olmaz ve kabul edilmeyecek” dedi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.66 düşüşle 73.29 dolardan, ABD hafif petrolünün varil fiyatı ise günlük yüzde 0.53 düşüşle 6779 dolardan işlem gördü.

Küresel gerilimin azalmasıyla altın fiyatları düştü

ABD’nin Suriye operasyonunun küresel etkisinin hafiflemesi ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla metal fiyatlarında genel bir düşüş gözlemlendi.

Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.37 artışla 90.24 düzeyine yükseldi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,342.40 dolardan,

- bakır yüzde 0.19 artışla 3.138 dolardan,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 935.30 dolardan,

- paladyum yüzde 0.44 düşüşle 1021.90 dolardan,

- gümüş yüzde 0.28 düşüşle 17.19 dolardan işlem gördü. (Fotoğraflı)