EMTİA PİYASALARI – Rekor ABD üretimi petrol fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları ABD petrol üretiminin günlük 12 milyon varillik rekor düzeye ulaşmasıyla düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.51 düşüşle 61.01 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 düşüşle 51.97 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı döngüsünü duraklatması beklentisiyle hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 15.595 dolardan,

- altın, yüzde 0.14 düşüşle 1,292 dolardan,

- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.6725 dolardan,

- platin, yüzde 0.36 düşüşle 805.6 dolardan

- paladyum da yüzde 0.33 artışla 1,322.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,500 liraya döndü.