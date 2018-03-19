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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol üretiminin yükselebileceği haberleri fiyatları düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart (DHA) - Petrol fiyatları ABD'de petrol kuyusu sayısının arttığını ve dolayısıyla üretiminin yükselebileceğini gösteren verilerin ardından geriledi

19 Mart 2018 12:59

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart (DHA) - Petrol fiyatları ABD\'de petrol kuyusu sayısının arttığını ve dolayısıyla üretiminin yükselebileceğini gösteren verilerin ardından geriledi. Ortadoğudaki gelişmelerle geçen haftanın ikinci yarısında 66 doları aşan Brent hampetrolün varil fiyatı 65.85 dolara kadar geriledikten sonra 66 dolara döndü. Brent ile birlikte yükselerek 62 doların üzerine çıkan ABD hafif petrolünün fiyatı da 61.87 dolara kadar çekildikten sonra 62.09 dolar düzeyine döndü.
ABD\'de Cuma açıklanan verilere göre petrol kuyusu sayısı 16 Mart\'ta sona eren haftada dört adet artarak 800\'e yükseldi. ABD\'de artan kuyu sayısı üretimin artacağına işaret ederken, arz fazlası endişeleri fiyatlarda baskı yaratıyor. 
Dolardaki yükselişin etkisiyle geçen hafta yüzde 0.8 düşüşle on fiyatı 1,311 dolar düzeyine gerileylen altın, Fed öncesi bu düzeylerde tutunuyor. Fed\'in beklendiği gibi 0.25 puan faiz artırması durdumunda, faiz getirisi olmayan altında çıkışların daha da artması ve fiyatların düşmesi bekleniyor.
Metal piyasalarında işlem değerleri:
- gümüş yüzde 0.23 düşüşle 16,235 dolar,
- altın yüzde 0.24 düşüşle 1,309 dolar,
- bakır yüzde 0.69 düşüle 3,086 dolar,
- platin yüzde 0.68 düşüşle 943.7 dolar,
- paladyum ise herhangi bir değişim göstermeyerek 988.55 dolar oldu.     

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