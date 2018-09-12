EMTİA PİYASALARI – Petrol İran yaptırımları öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – ABD’nin İran’a uygulayacağı ham petrol ithalatına yönelik yaptırımları öncesinde, ABD ham petrol stoklarında görülen düşüşün etkisiyle petrol fiyatları artarken, Rusya’dan piyasanın kırılgan olduğu uyarısı geldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.29 artışla varil başına 79.29 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.85 artışla 69.84 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 0.82 dolar artışla varili 76.02 dolara yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 75.20 dolar düzeyindeydi.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyretti.

- gümüş yüzde 0.05 artışla 14.165 dolardan,

- altın yüzde 0.24 düşüşle 1,199.3 dolardan,

- bakır yüzde 0.59 artışla 2.637 dolardan,

- platin yüzde 0.16 artışla 790.6 dolardan,

- paladyum yüzde 0.07 düşüşle 961.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,655 liraya döndü.