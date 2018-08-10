EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki düşüş IEA açıklamasıyla sürüyor 

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan petrol arzına yönelik endişelerle birlikte petrol fiyatları, dün görülen artış sonrası, ticari anlaşmazlıkların talep görünümünü baskılamasıyla beraber yeniden düşüşe geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da Cuma günü yaptığı açıklamada ABD-Çin ticaret savaşının küresel petrol talebini bu yıl ve gelecek yıl vurabileceğini, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını korumayı “çok zor” hale getirebileceğini söyledi.

Paris merkezli IEA’dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD-Çin arasında yükselen ticaret gerilimi bu yıl ve gelecek yıl petrol talebini vurabilir.

“Küresel petrol arzını aynı düzeyde koruyabilmek çok zor hale gelebilir.

“Ticaret gerilimleri yükselebilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir, bu da küresel petrol talebini baskılar.

“Talep büyümesi bu yılın geri kalanında ve 2019’da yavaşlayabilir.”

Açıklamaların ardından Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.31 düşüşle varil başına 71.85 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.37 düşüşle 66.56 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel politik gerilimler sebebiyle düştü

Gümüş yüzde 0.82 düşüşle 15.33 dolardan, altın yüzde 0.36 düşüşle 1,215.5 dolardan, bakır yüzde 0.90 düşüşle 2.740 dolardan, platin yüzde 0.23 düşüşle 832.2 dolardan, paladyum yüzde 0.65 düşüşle 892.6 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,403 liraya döndü.