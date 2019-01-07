EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 2.7 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yakın zamanda çözülmesi hedefiyle Pekin\'de gerçekleştirilen ABD – Çin görüşmesi ve büyük üreticilerin üretim kısıtlamasına gitmesi etkisiyle yüzde 2.0’den fazla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.72 artışla 58.61 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.73 artışla 49.27 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 2019 yılında para politikasında gevşeme sinyali vermesiyle yükselişte ancak azalan risk iştahı kazanımları sınırlıyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.31 artışla 15.835 dolardan,

- altın, yüzde 0.60 artışla 1,293.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.04 artışla 2.6485 dolardan,

- platin, yüzde 0.96 artışla 834.7 dolardan

- paladyum da yüzde 1.0 artışla 1,246.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,485 liraya döndü.