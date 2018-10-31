EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üç günlük düşüşün ardından yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları, ticari gerilimlerin etkisi ve ABD’nin İran’a uygulayacağı petrol yaptırımları öncesi son üç günden sonra ilk kez yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.11 artışla 76.75 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.95 artışla 66.81 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı korkularının artması ve doların güçlenmesiyle karışık gelişti.

- gümüş, yüzde 0.74 düşüşle 14.35 dolardan,

- altın, yüzde 0.59 düşüşle 1,218.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.13 artışla 2.667 dolardan,

- platin, yüzde 0.18 düşüşle 837.6 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.64 artışla 1,061.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,451 liraya döndü.