EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep azalması endişeleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardaki olası krizler ve ticaret tartışmalarının talebi azaltacağı endişeleri sebebiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.57 düşüşle varil başına 78.49 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.27 düşüşle 68.77 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyretti.

- gümüş yüzde 0.16 düşüşle 14.27 dolardan,

- altın yüzde 0.09 artışla 1,212 dolardan,

- bakır yüzde 0.56 artışla 2.691 dolardan,

- platin yüzde 0.51 artışla 804 dolardan,

- paladyum yüzde 0.54 artışla 970.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,600 liraya döndü.