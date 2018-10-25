EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları satışların etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları küresel piyasalardaki büyük ölçekli satışların etkisiyle düştü.

Gelişmelere bağlı olarak, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 75.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.58 düşüşle 66.43 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.81 artışla 14.795 dolardan,

- altın, yüzde 0.80 artışla 1,1240.9 dolardan,

- bakır, yüzde 0.89 düşüşle 2.733 dolardan,

- platin, yüzde 0.53 artışla 835.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.64 düşüşle 1,105.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,513 liraya döndü.