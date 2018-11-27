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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları S. Arabistan'ın rekor üretimiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’în Kasım ayında günlük 11

27 Kasım 2018 14:11

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’în Kasım ayında günlük 11.3 milyon varil ile rekor üretim gerçekleştirmesiyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.41 düşüşle 60.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.74 düşüşle 51.25 dolardan işlem gördü.
Metal fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları endilşeleri etkisiyle düştü.
 - gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 14.185 dolardan,
- altın, yüzde 0.16 düşüşle 1,220.4 dolardan,
- bakır, yüzde 1.0 düşüşle 2.728 dolardan,
- platin, yüzde 0.32 düşüşle 845.1 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.33 düşüşle 1,117.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 205 liraya, çeyrek altın 337 liraya, Cumhuriyet altını da 1,387 liraya döndü.
 

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