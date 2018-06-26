EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran (DHA) –Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim artışı kararıyla düşen petrol fiyatları, Libya’nın petrol ithalatındaki belirsizlikler nedeniyle arttı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.03 artışla varil başına 74.75 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 artışla 68.26 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da ticaret savaşı endişeleriyle yükseldikten sonra hız kesti.

- gümüş yüzde 0.05 azalarak 16.32 dolardan,

- altın yüzde 0.25 azalarak 1,265.7 dolardan,

- bakır yüzde 0.27 artışla 2,995 dolardan,

- platin yüzde 0.37 azalışla 865.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.42 artışla 939.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 190 liraya, çeyrek altın 311.88 liraya, Cumhuriyet altını da 1,259 liraya döndü