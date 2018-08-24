EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran'a yönelik yaptırımlar etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları, ABD’nin, OPEC’in en büyük üçüncü petrol üretici üyesi olan İran’a yönelik yaptırımları etkisiyle yükseldi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.59 artışla varil başına 75.17 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.75 artışla 68.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle hafif yükseldi.

- gümüş yüzde 0.26 artışla 14.58 dolardan,

- altın yüzde 0.14 artışla 1,195 dolardan,

- bakır yüzde 0.40 düşüşle 2.665 dolardan,

- platin yüzde 0.78 artışla 784.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.55 artışla 916.2 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.