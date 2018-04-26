EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz endişesiyle yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Küresel petrol fiyatları Venezuela ve Ortadoğu’daki arz kesintileri ve güçlü talepten destek alarak yükselmeyi sürdürüyor.

Bazı uzmanlara göre İran ile batılı ülkelerin nükleer anlaşmasının bozulmasıyla fiyatlar 80 dolara kadar çıkartabilir.

Hafta başında 75.47 dolar ile üç yılın zirvesini gören Brent ham petrolün varil fiyatı, hafif gevşemenin ardından, günlük yüzde 0.80 artışla 74.59 dolara yükselirken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.65 yükselişle 68.46 dolara çıktı.

Altın fiyatları beş haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altın fiyatlarındaki yükselişi baskılıyor.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.16 artışla 91.11 düzeyine gerilerken, euro/dolar paritesi ise günlük yüzde 0.19 artışla 1.2184 düzeyine kadar yükseldi.

Metal fiyatları ise dolardaki gerilemeyle yükselirken, günlük değişimler öyle oldu:

- bakır yüzde 0.81 düşüşle 3.109 dolardan,

- altın yüzde 0.23 yükselişle 1,325.80 dolardan,

- gümüş yüzde 1.26 yükselişle 16.545 dolardan,

- platin yüzde 0.08 yükselişle 913.40 dolardan,

- paladyum yüzde 0.02 yükselişle 967.70 dolardan işlem gördü.