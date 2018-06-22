EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları artışa devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı devam ederken, petrol fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.93 artışla varil başına 74.56 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.51 artışla 66.53 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da doların 11 ayın zirvesinden inmesiyle arttı.

- gümüş yüzde 0.48 artışla 16.405 dolardan,

- altın yüzde 0.05 artışla 1,271.1 dolardan,

- bakır yüzde 0.50 artışla 3.0365 dolardan,

- platin yüzde 0.53 artışla 867.8 dolardan,

- paladyum yüzde 0.76 artışla 952.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 192 liraya, çeyrek altın 314 liraya, Cumhuriyet altını da 1,286 liraya döndü.