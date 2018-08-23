EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD-Çin gerilimlerinin etkisiyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları, ABD\'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin etkisiyle düştü.

ABD\'nin İran\'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak dün yükselen petrol fiyatları, bugün ABD’nin 16 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik ek gümrük vergisi sebebiyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.37 düşüşle varil başına 74.50 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.13 düşüşle 67.77 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise Fed’den faiz artışı beklentisi ve ek gümrük vergilerinin etkisiyle düştü.

Gümüş yüzde 1.25 düşüşle 14.56 dolardan,

altın yüzde 0.63 düşüşle 1,195 dolardan,

bakır yüzde 1.80 düşüşle 2.625 dolardan,

platin yüzde 1.41 düşüşle 782.5 dolardan,

paladyum yüzde 0.96 düşüşle 909.4 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.