EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 80 dolar sınırında tutunuyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, piyasalarda oluşan İran’dan gelen petrolün azalacağı endişeleri ile küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini körükleyen, “Çin, AB üyesi ülkeler ve öteki ülkeler çok şımardı” açıklaması sonrasında 80 doların altına indi.

Petrol fiyatları, talep güçlü kalırken, arzın sıkılaşmasıyla yükselişini sürdürdü ve Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü dün Kasım 2014\'ten bu yana en yüksek düzey olan varil başına 80.18 dolara ulaştıktan sonra 79.77 dolara döndü. ABD hafif petrolü de 72.13 dolara kadar çıktıktan sonra 71.50 dolara çekildi.

London Capital Group’tan Jasper Lawler, petrol fiyatlarında görülen artışın devam edeceğine inandığını söyledi.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.12 artışla 93.59 düzeyine çıktı.

Altın ise ABD Hazinesinin getirileri ile güçlenen dolar karşısında değer kaybetti, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.22 düşüşle 16.445 dolardan,

- Altın yüzde 0.16 düşüşle 1,287.1 dolardan,

- Bakır yüzde 0.76 düşüşle 3.0655 dolardan,

- Platin yüzde 0.94 düşüşle 883.7 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.31 düşüşle 974.5 dolardan işlem gördü.