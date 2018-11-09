EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 70 doların altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları artan küresel tedarik ve yatırımcıların ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ticaret gerginlikleri endişeleri etkisiyle 70 doların altına indi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.29 düşüşle 69.74 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.68 düşüşle 59.65 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faizleri sabit tutması sonrasında doların güçlenmesiyle düştü.

- gümüş yüzde 1.55 düşüşle 14.20 dolardan,

- altın yüzde 1.09 düşüşle 1,211.8 dolardan,

- bakır yüzde 1.44 düşüşle 2.6965 dolardan,

- platin yüzde 1.09 düşüşle 860.6 dolardan ve

- paladayum yüzde 1.61 düşüşle 1,098.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,433 liraya döndü.