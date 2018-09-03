EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 70 dolar bandında tutundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları Venezuela’nın üretiminde görülen düşüş ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların etkisiyle 70 dolar bandında tutundu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.91 artışla varil başına 78.35 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.42 artışla 70.09 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel ticari gerilimler sebebiyle yükselen doların etkisiyle düştü.

- gümüş yüzde 0.15 düşüşle 14.535 dolardan,

- altın yüzde 0.01 düşüşle 1,206.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.08 düşüşle 2.647 dolardan,

- platin yüzde 0.10 artışla 787.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.39 düşüşle 966.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,700 liraya döndü.