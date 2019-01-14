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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 60 doların altına döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, Çin’den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü

14 Ocak 2019 12:26

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, Çin’den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.03 düşüşle 59.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.10 düşüşle 51.02 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin’!den gelen vayıf ticaret verisi etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.17 düşüşle 15.63 dolardan,
- altın, yüzde 0.20 artışla 1,292.1 dolardan,
- bakır, yüzde 0.98 düşüşle 2.636 dolardan,
- platin, yüzde 0.64 düşüşle 812.8 dolardan
- paladyum da yüzde 0.25 düşüşle 1,275.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,522 liraya döndü.

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