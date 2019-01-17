EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 60 dolar üzerinde tutunuyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları ABD petrol üretiminin günlük 12 milyon varillik rekor düzeye ulaşmasıyla düşerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları fiyatları 60 dolar üzerinde tutuyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.48 düşüşle 60.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.85 düşüşle 51.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılması ve Brexit sebepli endişeler etkisiyle hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.66 düşüşle 15.535 dolardan,

- altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,292 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.6605 dolardan,

- platin, yüzde 0.26 düşüşle 805.8 dolardan

- paladyum da yüzde 2.37 artışla 1,439.03 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,505 liraya döndü.