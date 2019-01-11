EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 60 dolar düzeyine çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları, Cuma günü günlük kazanımlarını kaybederken, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının yarattığı iyimserlik etkisi ve Petrol İhraç Eden Ülkleer örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesiyle haftayı artışla tamamladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.56 düşüşle 60.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.35 düşüşle 51.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle düşen dolar karşısında yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.61 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 artışla 1,287.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.13 artışla 2.643 dolardan,

- platin, yüzde 0.45 düşüşle 822.4 dolardan

- paladyum da yüzde 0.98 artışla 1,285.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü.