EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 55 doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) petrol üretiminde, Aralık ayında, son iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdiği haberlerinin ardından devam etti.

OPEC üretiminde düşüş haberlerinin yanında, ABD stoklarındaki gerelime de fiyatların yükselmesine destek oldu. ABD Ham Petrol Enstitüsü\'nün açıkladığı petrol stoklarında önceki hafta 6.9 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4.5 milyon varil düştü.

Petroldeki temel yükselişin nedeni hem 50 dolar düzeylerinin artık dip nokta olması, hem de stoklardaki gerileme petrol fiyatlarının yükselmesini destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.09 artışla 56.56 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.27 artışla 47.69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen dalgalanma ve ABD imalat verilerinde Aralık ayında son iki yılın en düşük düzeyinin görülmesinin ardından yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ile altı ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.24 artışla 15.83 dolardan,

- altın, yüzde 0.13 artışla 1,296.6 dolardan,

- bakır, yüzde 1.13 artışla 2.5975 dolardan,

- platin, yüzde 1.01 artışla 807.4 dolardan

- paladyum da yüzde 0.11 artışla 1,201.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.