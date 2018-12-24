EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 53 dolar düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık (DHA) – ABD hisse senedi piyasalarının, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasına bağlı düşük açılacağı beklentisiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.65 düşüşle 53.47 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.21 düşüşle 45.04 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD’deki politik belirsizlik sebebiyle riskten kaçmasıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.43 artışla 14.765 dolardan,

- altın, yüzde 0.67 artışla 1,266.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.54 düşüşle 2.659 dolardan,

- platin, yüzde 0.34 düşüşle 793.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.36 artışla 1,162.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,446 liraya döndü.