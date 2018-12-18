EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 15 ayın en düşük düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – ABD ve Rusya’nın, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) planlanan üretim kısıtlaması öncesinde üretimlerini artırması nedeniyle, petrol fiyatları 15 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.21 düşüşle 58.29 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.95 düşüşle 48.41 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş etkisiyle yükseldi. Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.33 düşüşle 14.71 dolardan,

- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,250.3 dolardan,

- bakır, yüzde 1.96 düşüşle 2.7005 dolardan,

- platin, yüzde 1.19 düşüşle 786.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.24 artışla 1,184.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,443 liraya döndü.