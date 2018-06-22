EMTİA PİYASALARI –OPEC toplantısının başlamasıyla petrol fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısının başlamasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.16 artışla varil başına 73.98 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.02 artışla 66.21 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da doların 11 ayın zirvesinden inmesiyle arttı.

- gümüş yüzde 0.51 artışla 16.41 dolardan,

- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,270.2 dolardan,

- bakır yüzde 0.58 artışla 3.039 dolardan,

- platin yüzde 0.20 artışla 864.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.60 artışla 951.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 192 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,286 liraya döndü.