EMTİA PİYASALARI – Libya'nın beklenmedik üretim düşüşü ile petrol fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinden Libya’dan gelen beklenmedik üretim düşüşü etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.42 artışla 60.82 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.24 artışla 52.14 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisiyle yükseldi.

- gümüş, yüzde 1.22 artışla 14.69 dolardan,

- altın, yüzde 0.15 artışla 1,251.3 dolardan,

- bakır, yüzde 2.13 artışla 2.778 dolardan,

- platin, yüzde 0.56 artışla 786.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 2.10 artışla 1,183 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 352 liraya, Cumhuriyet altını da 1,450 liraya döndü.