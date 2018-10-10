EMTİA PİYASALARI – IMF'nin küresel büyüme öngörüsünü düşürmesiyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Uluslar arası Para Fonu’nun (IMF) küresel büyüme öngörüsünü aşağı çekmesinin etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.13 düşüşle 84.89 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.23 düşüşle 74.79 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD’den gelebilecek faiz artımı haberi beklentileriyle arttı.

- gümüş, yüzde 0.21 artışla 14.43 dolardan,

- altın, yüzde 0.10 artışla, 1,192.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.8055 dolardan,

- platin, yüzde 0.08 düşüşle 827.8 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.28 artışla 1,1065.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 383 liraya, Cumhuriyet altını da 1,573 liraya döndü.