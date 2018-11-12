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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol yeniden 71 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın Aralık ayında üretimi azaltacağını duyurmasıyla 71 doları aştı

12 Kasım 2018 14:47

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın Aralık ayında üretimi azaltacağını duyurmasıyla 71 doları aştı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 1.99 artışla 71.62 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.48 artışla 61.08 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ayın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.
       - gümüş yüzde 0.07 düşüşle 14.13 dolardan,
       - altın yüzde 0.24 düşüşle 1,205.7 dolardan,
       - bakır yüzde 0.17 artışla 2.688 dolardan,
       - platin yüzde 0.27 düşüşle 853.7 dolardan ve
       - paladayum yüzde 0.80 düşüşle 1,088.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 347 liraya, Cumhuriyet altını da 1,428 liraya döndü.

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